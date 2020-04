Pluto TV estrena 6 canales en América Latina

Pluto TV América Latina, el servicio gratuito de streaming sustentado por publicidad, anunció seis nuevos canales disponibles en la web www.pluto.tv, Apple TV, Android TV y a través de las aplicaciones para descargar en iOS y Android en 17 países de América Latina. Los nuevos canales se suman a las categorías existentes “Entretenimiento” y “Estilo de vida”, así como en la nueva categoría “Maratones”, destinada a los fanáticos de las series. Además, con el lanzamiento del nuevo canal Pluto TV Teen, los espectadores más jóvenes de la Generación Z podrás disfrutar de una oferta única.

Pluto TV US ha demostrado el éxito de sus canales de series dedicados, que incluyen solo un título para “maratonear” las 24/7. Esta experiencia ahora se expande a América Latina, a través de su propia categoría “Maratones” con Minuto Para Ganar, MasterChef y Degrassi.

Pluto TV A mérica Latina cuenta con 30 canales únicos y curados, y continuará agregando nuevos durante los próximos meses, hasta llegar a más de 70 canales para fin de año, ofreciendo contenido curado para atraer a audiencias en busca de entretenimiento premium por streaming, en español, gratis y para todos los dispositivos.

Pluto TV América Latina ya confirmó acuerdos con más de 70 proveedores de contenidos y principales medios, creando una sólida y diversa biblioteca, de 12,000 horas de contenido de calidad para audiencias de habla hispana.

Pluto TV ofrece una amplia grilla de programación adaptada para América Latina con exitosas series de televisión y películas galardonadas, dentro de una variedad de géneros que incluyen reality, animé, lifestyle, competiciones, naturaleza, documentales policiales y contenido infantil. La plataforma gratuita de streaming, sustentada por publicidad, es fácil de usar y presenta contenido de estudios de cine, cadenas de televisión y compañías productoras mundialmente reconocidas. Desde televisión lineal hasta contenido on demand, Pluto TV ofrece a los usuarios una amplia variedad de experiencias.

NUEVOS CANALES Y CONTENIDO A PARTIR DEL 28 DE ABRIL

– Pluto TV Fútbol para Fans ofrece al espectador acceso directo a estrellas icónicas del fútbol y a los mejores recuerdos de los momentos históricos de sus equipos favoritos en todo el mundo.

Contenido destacado: Clubland, Football Stars, y Football’s Greatest Stage.

– Pluto TV Hogar ofrece contenido inspiracional e información para aprovechar al máximo del hogar. Ya sean cuatro paredes o algo más exótico, los programas inspirarán a los espectadores a crear esa sensación de “hogar” en cualquier lugar.

Contenido destacado: Extreme Makeover Home Edition y El gran desafío de diseño de interiores.

– Pluto TV Teen es el lugar perfecto de las series teen como The L.A. Complex e Instant Star que te dejarán sin palabras, pero con mucha risa. ¡Deja tu teléfono y mira!

Contenido destacado: The L.A. Complex, Instant Star, Taina, Somos tú y yo

– Canal Degrassi: ¡La clase está en curso! Disfruta todo el drama, el romance, la angustia y la diversión de Degrassi: La próxima generación, nominada al Emmy, en cualquier momento, aquí en Pluto TV.

Contenido destacado: Degrassi

– Minuto para Ganar permitirá a los espectadores ver a los concursantes mientras compiten en desafíos de un minuto con niveles cada vez más difíciles para intentar ganar hasta U$S 100,000

– MasterChef es un reality show de cocina donde los chefs compiten fuera de su zona de confort culinaria. El concursante finalista recibe el gran premio y el título de MasterChef.

NUEVAS PELÍCULAS Y SERIES

Las películas recientemente agregadas en Pluto TV incluyen Buena Vista Social Club (drama), Bachelorette (comedia protagonizada por Kirsten Dunst y Rebel Wilson), Our Idiot Brother (comedia protagonizada por Paul Rudd), The Spanish Prisoner (protagonizada por Steve Martin), Hellraiser (terror) y películas de acción como Aeon Flux (protagonizada por Charlize Theron) y Nick Of Time (protagonizada por Johnny Depp).

Además, Pluto TV sumó nuevos shows de entretenimiento, que incluyen series como: I Dream of Jeannie, Hechizada, Who’s the Boss, Freaks & Geeks, Misfits y shows clásicos de MTV como 16 & Pregnant y Punk’d.

Los programas policiales reales están disponibles también en Pluto TV con episodios recientemente agregados de Los Archivos del FBI, Forensic Files, y The New Detectives en el canal Pluto TV Investiga. Mientras que Cocinísima y Cocineros al Volante están disponibles en Pluto TV Cocina. Los niños y aquellos que lo son de espíritu, podrán encontrar sus episodios favoritos de Los Thornberry’s y La vida moderna de Rocko en el canal Nick Clásico.