Pokémon HOME Cloud llega al iPhone y iPad en febrero

Después de dar a conocer en mayo su pronto lanzamiento… finalmente en este año Pokemón ha lanzado su Home Cloud, el cual estar´disponible para iPhone, iPad, Android y Nintendo Switch en febrero.

Esta es una colaboración junto con Nintendo. La app permitirá a los entrenadores seguir sus aventuras con un solo sistema de juegos y administrar sus colecciones en los mismos sin importar la plataforma.

En la versión para Switch de Pokemon HOME, soporte conectividad para los siguientes juegos en Nintendo Switch: Pokémon Sword, Pokémon Shield, Pokémon: Let’s Go, Pikachu!, and Pokémon: Let’s Go, Eevee!

También la versión móvil soporta los mencionados más Pokémon Bank con Nintendo 3DS. La versión Pokemon Go está en desarrollo.

Hay cuatro formas de intercambiar pokemones en los dispositivos móviles.

Dentro de la Wonder Box, con disponibilidad mundial, funcionando incluso si no se está usando.

Col el Global Trade System (GTS), sistema de intercambio mundial. se pueden transferir los pokémon seleccionados y también los que se desean recibir, pero tienen que ser aprobados por un entrenador para revisar que cumplan con los criterios especificados.

Cuartos de intercambio. permite crear un cuarto y intercambiar pokemones con los miembros del mismo. Se permiten hasta 20 personas. Solo está disponible para el plan de pago.

Intercambio de amigos. Los entrenadores pueden cambiarlos con sus amigos con la característica del mismo nombre.

Esta app también permite recibir regalos misteriosos, revisas noticias y tener noticias de batallas, analizar pokemons entre otras.

El precio del servicio premium será de $3 USD por mes, $5/por 3 meses o $16 USD al año.

Más información en Pokémon Home