Pronto podrás usar WhatsApp sin conexión a internet

WhatsApp es la aplicación indiscutible de mensajería instantánea, al ser la más popular del mundo debe estar en constante evolución, por lo que próximamente añadirá nuevas funcionalidades para ofrecer una mejor experiencia de usuario.

El servicio ya nos ofrece la posibilidad de mandar contenido multimedia, también se pueden hacer llamadas de voz, así como recibirlas, y pasa lo mismo con las videollamadas que se han vuelto en una herramienta bastante esencial hoy en día con la situación que actualmente azota al mundo y con el home office.

It’s no longer a rumor, it’s confirmed.

You will be able to use your WhatsApp account on a lot of devices! ?

It includes WhatsApp for Windows (UWP, when available), so you can use WhatsApp on your PC if your phone has no connection.

iPhone/Android and iPadOS included ? https://t.co/PgNZTnOxlj

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 29, 2019