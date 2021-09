YouTube es el lugar perfecto para ver videos de todo tipo, desde tutoriales, investigación, video blogs, noticias y eventos en vivo. Es la plataforma más usada en el mundo y concentra al mayor número de usuarios, por lo que es comprensible que Google promocione sus servicios premium. Esto significa que el ajuste de parámetros avanzados no son una prioridad, por lo que no ofrece opciones de personalización a sus usuarios. En esta situación las aplicaciones de terceros son en donde entran a modo, por lo que una de las mejores alternativas que existen actualmente es YouTube Vanced.

YouTube Vanced, que ahora es conocida como PureTuber, es básicamente la misma aplicación de YouTube, pero con muchas opciones adicionales. Esta app busca cubrir todos los huecos ignorados por la app oficial, por lo que nos encontraremos con la posibilidad de personalizar la app a nuestro gusto e incluso hay opciones más avanzadas a la que los usuarios tienen acceso, como la posibilidad de cambar el códec para una mejor calidad de video y menor uso de ancho de banda.

En cuanto a características, este cliente supera por mucho a la aplicación original, ya que incorpora elementos que probablemente nunca llegaremos a ver en YouTube. Esta versión es un mod, por lo que no la podrás encontrar listada en la Play Store, por lo que su instalación será a través del APK, la cual se puede descargar desde su página oficial y así tener Vanced Manager, un potente administrador que habilitará las descargas de YouTube Vanced, YouTube Music Vanced y PureTuber. Este último te da la posibilidad de ver videos sin anuncios, reproducción en segundo plano y descargas profesionales.

Para poder instalar Pure Tuber en tu dispositivo móvil lo puedes hacer de manera rápida y segura, tan solo hay que descargar el archivo APK desde la página oficial, dar los permisos pertinentes y a disfrutar de todas sus interesantes funciones. Tendrás acceso a seleccionar diferentes resoluciones de video al descargar videos, donde se incluye 720p, 1080p HD, 2K HD e incluso hasta 4K. Por si fuera poco, los videos se pueden guardar como MP3 o M4A directamente en la memoria del teléfono, sin conversión adicional y totalmente gratis.

Pure Tuber: características adicionales

Esta aplicación tiene funciones robustas que potencia las características preestablecidas en la aplicación oficial de YouTube. Entre las funciones más destacables se encuentra la reproducción de videos sin publicidad, algo de lo que más disgusta a los usuarios, ya que actualmente deshacerse de los anuncios intrusivos de la plataforma debemos pagar. Esta app tiene muchas ventajas, como las siguientes:

Sin publicidad.

Reproducción en pantalla flotante y en pantalla apagada.

Ahorro de datos.

Podrás forzar la opción de códec VP9 para videos de mejor calidad.

Posibilidad de anular el límite máximo de resolución.

Establecer la calidad de video preferida.

Temas blanco y oscuro.

Activar o desactivar tarjetas de información en videos.

Habilitar o deshabilitar marca de agua de canal en los videos.

Para tener Pure Tuber en tu teléfono ya no es necesario descargar microG de YouTube o Vanced Manager, además ya no hay limitación de estado de root. Seguramente te estarás preguntando si la aplicación es compatible con otras plataformas, por lo que te decimos que solo está disponible para Android, por lo que no es compatible con iOS ni PC. Otro punto importante que hay que mencionar es que YouTube Vanced Tuber se puede descargar e instalar gratis, todas las funciones, incluidas las transmisiones o descarga de videos se puede hacer sin costo.

Es importante mencionar que en caso de que seas un creador de contenido, te recomendamos utilizar la herramienta YouTube Vanced Tuber, que ha cambiado de nombre a Pure Tuber con total cautela, ya que, de acuerdo con las políticas de uso de YouTube, hacer uso de este tipo de aplicaciones o herramientas puede ameritar el cierre de la cuenta. Es por eso por lo que nosotros, Pasión Móvil, no nos responsabilizamos del uso que le des. Dejamos a consideración de los usuarios y bajo su propio riesgo su uso, solo en caso de que seas creador de contenido en esta plataforma.