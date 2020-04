Quibi es lanzado en Estados Unidos y Canadá

La oferta de contenidos por Streaming sigue aumentando. Es poco probable que hayas escuchado hablar de Quibi, que es la nueva propuesta, ya disponible, inicialmente para Estados Unidos y Canadá.

La idea de este formato es ofrecer contenidos de no más de 10 minutos de duración, con un diseño amigable para ser usado en smartphones. En el lanzamiento se contempló algunas de las personalidades más importantes.

Se anuncia como una plataforma de entretenimiento, diseñada para smartphones, con contenido original de estrellas de Hollywood y creadores, con nuevos contenidos diarios, en un máximo de 10 minutos.

Todos los días habrá al menos 25 nuevos episodios, en donde se podrá ver programas como Most Dangerous Game con Liam Hemsworth y Christoph Waltz, ?Punk’d con Chance the Rapper, ?Thanks A Million? con Jennifer Lopez?,? ?Chrissy’s Court? starring Chrissy Teigen, ?Murder House Flip,? Around the World by BBC News, The Replay by ESPN entre otros.

También habrá contenidos de directores como Peter Farrelly, Steven Spielberg, Guillermo del Toro, Antoine Fuqua, Sam Raimi y Catherine Hardwicke y actores como Demi Lovato, Will Smith, Laura Dern, Kevin Hart, Tyra Banks, Zac Efron, Bill Murray, Idris Elba, Anna Kendrick, Joe Jonas, Kendall Jenner, Don Cheadle entre otros.

Dependiendo de la zona geográfica, se ofrecerá tres categorías de contenidos.

Películas en capítulos?: se contarán contenidos en varios episodios de 7 a 10 minutos, en donde aparecerán artistas conocidos y directores famosos. Documentales y otros contenidos?: aquí se ofrecen contenidos relacionados con comida, moda, viajes, animales, autos, música, deportes, comedia, documentales entre otros. Esenciales diarios?:noticias e información, con duración de 5 a 6 minutos, de clima, deportes, y otras categorías, con las principales agencias e informantes.

El precio del servicio es $4.99 USD mensual con publicidad o de $7.99 USD sin publicidad. Solo se ofrecerá el segundo precio en mercados internacionales, con 90 días de prueba, al menos para la App Store.

Con información de Quibi