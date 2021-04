WhatsApp no ha dado una respuesta oficial al respecto

WhatsApp parece estar teniendo algunos problemas con su función de estados dentro de la aplicación móvil. En los últimos días, ha habido reportes de que las vistas de estado no funcionan como regularmente lo hacen. Según el sitio WABetaInfo, las vistas de estado en la app parecen estar funcionando de manera errónea.

Normalmente, para que los usuarios puedan ver el estado del otro, ambos usuarios deben almacenar el número opuesto en sus teléfonos. Sin embargo, con el problema actual, parece que cualquier usuario que guarde tu número en su teléfono puede ver tu estado, así como tu número.

Aparentemente todo funciona bien, pero cuando intentas probar el problema, es posible que no lo notes, aunque la sorpresa llegará cuando un número que no guardaste o no tienes en tu lista de contactos responde a tus estados, ahí es cuando te darás cuenta del error.

Hasta el momento, WhatsApp no ha dado una respuesta oficial al respecto. Por supuesto, debería hacerlo en breve, ya que se trata de un error que invade la privacidad de los usuarios debido a que algunas personas que ni si quiera conoces pueden ver tus estados de WhatsApp.

Con información de WABetaInfo