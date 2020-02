Falso mensaje roba por medio de sms el acceso a WhatsApp

Se está volviendo cada vez más frecuente los datos de personas que son robados por medio de SMS para tener las credenciales de WhatsApp. De nuevo resurge esta estada que comenzó en España y se ha extendido a diversos servicios, por lo que se recomienda no hacer caso debido a que son mandados supuestamente por personas que son nuestros contactos.

Un suplantador de identidad manda un mensaje en Whatsapp o desde SMS (similar o igual a la imagen), a la víctima, por lo general un amigo que igual ha sido víctima de la estafa, comunicando que por error se le mandó un código de verificación de seis dígitos y pide que se le reenvíen. La persona cree que el mensaje es real y lo manda.

Al enviar el mensaje la persona lo que en verdad manda es su propio código de verificación de su cuenta para que sea registrado en otro equipo. Esto lo puede hacer porque recibe además del código, el número de la persona que le respondió.

A continuación la víctima recibirá un mensaje en donde se le comunica la pérdida de su cuenta, ya que el criminal ya se la apropió y no solo eso, sino que activa la verificación de dos pasos de Whatsapp, ya que por lo general, la persona no la tiene activa, impidiendo que el dueño la recupere.

Es por eso que se recomienda que siempre se tenga activa esta opción en WhatsApp, para ante los intentos de robo de la cuenta, no se la puedan apropiar, ya que hay que verificarla usando el número, una clave y una dirección de email. si no coinciden los tres, no se consigue el acceso. Lo mismo aplica en apps similares y sistemas de correo similares.

Con información de Eset