Find My Mobile sufrió de una problema de filtración de datos

Hace poco mas de una semana, algunos usuarios de smartphones Samsung les apareció un aviso misterioso con un 1 como una notificación de la app “Find My Mobile”, la cual es inofensiva, pero además de esto, hubo un problema con filtrado de datos.

Hay que aclarar que la notificación con el “1” no tiene relación con el filtrado de datos y solo apareció a algunos usuarios. Ese solo fue un error al realizar unas pruebas internas.

Lo que hay que tener en cuenta es que en Reino Unido (no se mencionó a otros países), si hubo un pequeño filtrado de datos, en donde menos de 150 usuarios se vieron afectados, ya que quedaron expuestos sus nombres, teléfonos, dirección postal y correos pero no la de sus tarjetas de créditos. Estas personas pueden tener la tranquilidad de que fueron contactados avisándoseles del problema, por lo que quienes no tuvieron un correo o llamada, no tienen porqué preocuparse.

Find My Mobile es una app realizada por Samsung, en donde al estar vinculada con tu smartphone, se encuentra en caso de que sea perdido o robado.

