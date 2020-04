Samsung S Voice Assistant queda descontinuado el primero de junio de 2020 

Desde 2012 Samsung lanzó al asistente S Voice, en donde los equipos que salieron en esas fechas lo traían, el cual fue sustituido por Bixby en 2017. Ahora Samsung, ha confirmado que este servicio será eliminado el primero de junio de 2020.

Con el surgimiento de Bixby en los modelos más recientes, prácticamente S Voice prácticamente desapareció, pero aún existe. Es por eso que se va a descontinuar

S Voice en realidad era más una ayuda para realizar acciones, sin una interfaz amigable como siri, Google Assistant, de lo único que tenía en común era el uso por voz, siempre que se activara la app y se le diera una tarea.

Por supuesto, Bixby fue una alternativa mucho más amigable aunque sin llegar al nivel de las más populares, por lo que no tiene caso que siga activa. En equipos como el Galaxy S6 después de esa fecha cuando se trate de usar indicará que no puede procesar la solicitud y se intente de nuevo, lo cual no sucederá.

Los modelos que aún lo tienen son : Galaxy A3, A5, A7, A8, A9, Galaxy Note FE, Galaxy Note 2, 3, 4, 5, Galaxy S3, 4, S5, S6, S6 edge, Galaxy Note Pro 12.2, Galaxy W, Galaxy Tab 4, Galaxy Tab 4 8.0/10.1, Galaxy Tab S8.4 y S10.5. De todas formas en todos estos se puede usar Google Assistant, que es mejor opción.

Con información de Sammobile