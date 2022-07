Samsung ha oficializado el lanzamiento de una nueva aplicación de mejora de imagen cuya función principal es que hace uso de inteligencia artificial, y la cual se hace llamar Galaxy Enhance-X.

Esta aplicación para dispositivos móviles puede editar y mejorar las fotos en teléfonos Samsung con un solo toque, por lo que no es necesario tener conocimientos en edición de imágenes ni nada por el estilo, la aplicación hace todo por sí misma gracias a sus funcionalidades incorporadas.

Galaxy Enhance-X es capaz de eliminar reflejos y aplicar desenfoques, así como mejorar una foto, iluminar una imagen con poca luz, reparar capturas borrosas y mejorar el efecto HDR a través de la inteligencia artificial.

Esta app cuenta con la función Magic, que mejora las fotos con un solo toque, Brighten, que aclara las imágenes oscuras y Fix blur, que corrige las imágenes borrosas.

La nueva aplicación de mejora de imágenes Galaxy Enhance-X de Samsung es compatible con todos los teléfonos inteligentes con One UI 4.0, One UI 4.1, One UI 3.1 y One UI 2.0 basados en Android 12, Android 11 y Android 10.

Es importante mencionar que esta app no está disponible para todos, pues solo Estados Unidos y algunos países europeos tienen acceso a esta nueva app.