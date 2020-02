Snapchat lanza nuevas herramientas de salud mental

Snapchat, una de las aplicaciones más populares de videos cortos con filtros, ha añadido un nuevo grupo de herramientas de salud mental y bienestar, así como también una función de búsqueda llamada Here For You.

La compañía asegura que el objetivo es asegurar que las búsquedas de términos que sugieran que alguien está luchando con su salud mental conduzcan a un contenido preciso y completamente constructivo.

En el comunicado compartido por Snapchat se puede leer que con frecuencia se suscitan inquietudes sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental y la autoestima, algunos sufren acoso escolar en las plataformas, mientras que otros comparan su propia vida real con imágenes de fantasía.

Snapchat asegura que, si un usuario escribiera a palabra “ansiedad” en la función de búsqueda en la aplicación, aparecería un titulo del programa de la nueva serie Chill Pill, así como episodios de algunos otros programas populares que muestran videos que alivian la ansiedad.

La compañía afirma que los trabajadores de crisis capacitados están disponibles para hablar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La llamada es confidencial y completamente gratuita, pues se dirige al centro de crisis más cercano.

Con información de 9to5Mac