Todo mundo espera que WhatsApp pronto libere la función de multidispositivo, pero la mala noticia, según informa WABetainfo, es que solo estará accesible para una sola cuenta de forma inicial.

Esto no significa que a futuro no se pueda hacer, solo que vamos a tener que ser más pacientes para poder mas de una cuenta, sin embargo seguirá siendo compatible con WhatsApp Web, WhatsApp Desktop y Facebook Portal smart display, aunque lo que todos deseamos es poder meter la cuenta entre diversos smartphones con Android o con el iPhone (y el iPad con la esperada app, de forma simultánea).

Al menos no será necesario tener conectado al smartphone para poder usar los dispositivos, lo cual es de gran ayuda, ya que es bastante molesto, cuando aparece que no se puede actualizar porque no tiene conexión.. basta el Wifi del equipo en donde se use.

Con información de WABetaInfo