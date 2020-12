Twitter ha introducido recientemente nuevas herramientas de conversación que permiten a los usuarios controlar quién puede comentar sus tweets, pero la compañía ya piensa en nuevas vías de interacción dentro de su plataforma.

En su intento por aumentar las conversaciones entre los usuarios finalmente se ha lanzado su función de sala de chat llamada Spaces, aunque por el momento está característica está disponible para un pequeño grupo de usuarios y solo disponible para dispositivos iOS.

our new experiment brings people together to connect directly in an intimate, conversational Space.

we imagine the best Spaces to feel like a well hosted dinner party. y’all rolling your eyes, we know. but stay with us!

— Spaces (@TwitterSpaces) December 17, 2020