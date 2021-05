Después de que Apple y Amazon se pusieran a la par de Tidal, en ofrecer (gratuitamente en el caso de las dos primeras), el aumento en la calidad de audio con lossless y Dolby Atmos, parece que Spotify será la siguiente.

El popular servicio de streaming desde febrero dijo que lanzaría el servicio HiFi pero hasta ahora no hay fecha oficial. Este servicio de sonido de audio premium este año. Ahora hay pistas que hacen pensar que el lanzamiento está cerca.

En una imagen mostrada en Reddit, se puede ver el logo de Spotify HIFi. El menú se accede desde la app en la opción “cambiar rápidamente al tocar el ícono que se ve en la pantalla ”Now Playing“.

Una pantalla secundaria indica que la opción Hi Fi soporta audio a 16 bits, a 44.1K Hz en auriculares conectados por cables, sin embargo en la prueba no se escuchó en esta calidad debido a que el servidor aún no ofrece este servicio. De hecho hace tres años que empezó a probar en una versión lossless pero todavía no se ha implementado. En ese entonces pensaban cobrar de $5 USD a $10 USD pero con la movida hecha por apple y Amazon está difícil.

Con información de reddit