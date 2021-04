Spotify continúa ampliando su catálogo de nuevas funciones y características dentro su plataforma, Ahora ha presentado Spotify Mixes, se trata de una nueva familia de listas de reproducción personalizadas pobladas de canciones que ya te gustan, pero complementadas con canciones que Spotify cree que te gustarán, basadas en tus artistas favoritos.

Las nuevas mezclas se están implementando a nivel mundial a partir de hoy para suscriptores tanto gratuitos como premium. Cabe señalar que el servicio ya ofrece una característica similar en forma de mezclas diarias, que aparecen en la misma sección Made for You. No obstante, el problema con Daily Mixes es que puede ser un poco difícil resolver el tema de cada lista de reproducción basado en sus nombres como Daily Mix 1 y Daily Mix 2.

Por el contrario, los nombres de las nuevas mezclas de Spotify son mucho más claros. La plataforma ahora muestra listas de reproducción con nombres como “Pop Mix”, “2000s Mix” y “Drake Mix”. Con esto se espera que sea fácil saber qué tipo de música encontrarás en cada lista de reproducción sin tener que mirar tu extensa lista de canciones.

En el comunicado se puede leer que Spotify, en su categoría Mix, incluirá varias listas de reproducción, y se actualizarán con frecuencia para evitar que escuchemos las mismas canciones. Una función más que tiene como objetivo ofrecer a los usuarios una mejor experiencia al momento de encontrar música nueva basada en tus géneros y artistas favoritos.

Con información de Spotify