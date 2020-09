Como se sabe, ayer Apple lanzó su paquete de suscripción, con varios de sus servicios, llamado Apple One. A Spotify no le gustó nadita este lanzamiento y se quejó de competencia desleal.

Como se sabe Apple Music es el servicio de música por streaming que compite directamente con Spotify, y que se incluye de fábrica en todos los paquetes que tiene Apple One (junto con Apple TV+, Apple Arcade y iCloud), lo que afecta a Spotify porque no tiene nada similar.

A minutos del lanzamiento del mismo Spotify envió un comunicado declarando que de nuevo Apple usa su posición dominante para realizar prácticas injustas, que deja en desventaja a la competencia y que enfoca a los consumidores a favor de sus propios servicios, por lo que pedía a las autoridades competentes actuar con urgencia para restringir la conducta anticompetitiva de Apple, a que si se deja pasar, dañará irreparablemente a la comunidad de desarrolladores y los amenazará en su libertad colectiva en cuanto a escuchar, aprender, crear y conectar.

Spotify, via PR, says Apple bundle that combines music with other services helps make Spotify’s antitrust case, and “threatens our collective freedoms to listen, learn, create, and connect.” pic.twitter.com/62KjsEwJ2i — Peter Kafka (@pkafka) September 15, 2020

Evidentemente quieran o no, todo el que opte por algún paquete de Apple One no ve la necesidad de pagar por el de Spotify u otro externo.

Por su parte Apple solo declaró que sus usuarios son libres de descubrir y disfrutar alternativas a cada uno de sus servicios, pero Apple One ofrece un gran valor a ellos y una forma sencilla de acceder a todas las suscripciones, ya que ahorra dinero y es perfecto para las personas que cuentan con suscripciones actuales y que quiere tener más por menos, sobre todo para las familias, incluso en equipos que no son Apple, pudiéndose cancelar en cualquier momento.

Apple’s response to Spotify’s criticism that the Apple One bundle abuses Apple’s market position favor Apple Music, in full: pic.twitter.com/Agn3PvdqA5 — Stephen Nellis (@StephenNellis) September 15, 2020

Apple Music tenía el año pasado hasta junio, 60 millones de suscriptores y Spotify 138 millones en junio de este año, por lo que la competencia se va a intensificar.