Spotify trabaja en la integración de videos musicales

No cabe duda de que Spotify es uno de los servicios más populares del mundo, aún sigue por encima de Apple Music, YouTube Music, pero sobre todo de Amazon Music, pues millones de usuarios utilizan la plataforma como su principal fuente de música.

Obviamente, al ser un servicio popular debe actualizarse con frecuencia añadiendo nuevas características y eso es precisamente en lo que se está trabajando. Se dice que se va a añadir una función que se viene cocinando desde hace algún tiempo, los videos musicales.

Spotify is finally working on a tab to switch between Canvas, Album Art, and Video (which is new!) pic.twitter.com/xOwvoSnBdV

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 20, 2020