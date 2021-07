La mayoría de los sistemas informáticos generalmente no reflejan la complejidad que tienen y los recursos que necesitan, es por eso por lo que un servidor de correo electrónico es un claro ejemplo de esto, es decir, Exchange, y hay varios problemas que pueden ocurrir a cualquier administrador de sistemas. Sin embargo, para resolver este tipo de situaciones como la protección de cajas de correo para PST de enormes archivos EDB, hay una herramienta que nos ayuda a salir del apuro, su nombre es Stellar Converter for EDB.

Este software puede hacer milagros para cuando el servidor de Exchange está en problemas. De esta manera, mantener un sistema informático puede parecer fácil cuando todo corre perfectamente, pero cuando ocurren imprevistos, la situación cambia por completo. Del mismo modo, comúnmente se presentan algunas situaciones imprevistas que pueden poner en riesgo la integrad de la información. En un servidor Exchange, es en el archivo EDB que se guardan todos los datos de los usuarios, desde la dirección de correo electrónico, calendario, contactos y mucha más información.

Se puede decir que es algo así como un conjunto de archivos PST, en el conocemos desde el programa Outlook de Microsoft. Stellar Converter for EDB ofrece una gran cantidad de características y facilidad de uso para exportar datos de EDB a PST y otros formatos, por lo que todos los administradores de Exchange deben tener esta aplicación como algo esencial. Quizás te estés preguntando porque sería necesario exportar datos desde un servidor Exchange, pues bien, esto servirá si vas a migrar a un nuevos servidor Exchange, sin la necesidad de instalar otra versión, restaurar datos del servidor antiguo o una migración a Microsoft 365.

¿En qué situación puede ser útil Stellar Converter for EDB?

Como ya indicamos, este software puede ser útil en varios casos, pero también es esencial cuando ya no tengas acceso a un archivo EDB antiguo mediante la portabilidad de bases de datos o la base de datos de recuperación conocido como RDB. Además, sería necesario incluso sin un servidor de Exchange o Active Directory de trabajo requiere tener acceso al archivo EDB y extraer los buzones. Todo esto lo podrá hacer sin problema el programa de Stellar, y lo hará de la manera más fácil y sencilla posible.

También hay otros casos de exportación fallidos debido a que hay poco espacio en disco en el servidor o permisos incorrectos, estos inconvenientes se pueden resolver fácilmente con este software. En cuanto a la compatibilidad, ofrece soporte extendido, siendo compatible con la última versión de Exchange 2019, desde la versión 5.5, hasta la que fue lanzada al mercado en 1997, por lo que por la compatibilidad no habrá problema, por lo que no hay pretextos para no usarlo, ya que posee funciones y características muy completas, las más completas del mercado hoy en día. En todo caso que tengas dudas o inconvenientes de cómo se usa este programa, puedes echar un vistazo al manual de usuario donde se explica a fondo todos los recursos que ofrece.

Características indispensables

Stellar Converter for EDB es un software robusto, cargado de varias características que pueden resolver los problemas para cuando el servidor de Exchange está en problemas o durante una migración. Afortunadamente, este programa permite migrar archivos EDB sin la necesidad de una conexión a PST, incluso estando listo para abrirse sin el apoyo de un servidor. Cuando tenemos la necesidad de exportar tampoco será un gran apuro, ya que hay una amplia gama de formatos de exportación, como Live Exchange, Microsoft 365, EML, MSG, PDF y HTML.

La exportación hace uso de avanzados algoritmos optimizados para agilizar el proceso de exportación, pudiendo exportar hasta 4 buzones simultáneamente, lo que es genial para los usuarios. Por si fuera poco, hay otras características disponibles durante el proceso de selección de contenido y archivos, los cuales serán fácilmente identificables.

¿Cómo instalar Stellar Converter for EDB?

Las migraciones a un servidor Exchange o Microsoft 365 pueden ser una situación a veces complicada, ya que podría haber una gran cantidad de exportación e importación para las migraciones totales. Por otro lado, las migraciones preconfiguradas e hibridas requerirán de varios recursos, pero con Stellar Converter for EDB puede migrar fácilmente a un nuevo servidor Exchange.

Stellar Converter for EDB es bastante fácil, se puede instalar en un PC con Windows 10 o en una maquina con sistema operativo de servidor. Realmente no hay mucho que configurar, ya que el proceso no es tan complicado, por lo que comenzará a usar la aplicación en poco tiempo, cuestión de minutos. Instalar este software es fácil ya que el archivo de instalación no pesa más de 30 MB y el proceso tardará menos de 5 minutos.

Una vez que el programa se ha instalado en el ordenador, se presentará una opción para abrir un archivo EDB sin conexión o una base de datos activa desde un servidor Exchange. Como ya comentamos anteriormente, este programa puede abrir cualquier versión de Exchange Server, desde la 5.5 que se lanzó en 2019. Cuando ha elegido los archivos, ahora se presentará para conectarse a un único buzón o a todos los buzones del servidor, aquí deberás elegir la opción que se acomode a tus propias necesidades.

Cuando se haya conectado se mostrará una cadena de todos los buzones de la infraestructura. En cuanto al archivo EDB sin conexión, una vez seleccionado, deberá proporcionar la ubicación de dicho archivo o en su defecto, buscar el archivo EDB. No obstante, con Stellar Converter for EDB será posible abrir el archivo EDB y exportarlo directamente. Después de haber realizado todo lo anterior, se le presentarán todos los buzones en sus archivos, con una interfaz muy amigable similar a Outlook.

Stellar Converter: Versiones disponibles y precios

El programa Stellar for EDB está disponible en 3 versiones, puedes optar por la versión más básica cuyo costo es de 299 dólares e incluye todas las capacidades descritas anteriormente, con la posibilidad de convertir hasta 50 buzones. Del mismo modo, la versión intermedia ofrece todas las funciones del plan básico, con la única diferencia que se pueden convertir hasta 500 buzones, por lo que aquí la cantidad es el mayor factor diferencial.

La versión más completa y avanzada es la más atractiva de todas. Tiene conversiones de buzón ilimitadas, así como un conjunto de herramientas adicionales que será posible reparar un archivo EDB dañado, convertir un archivo OST inaccesible a PST o incluso recuperar la contraseña de Exchange. A continuación, se enlistan los precios de las tres ediciones disponibles:

Stellar Converter for EDB – Corporate-I: 299 dólares (demo gratuita)

Stellar Converter for EDB – Corporate-II: 399 dólares (demo gratuita)

Stellar Converter for EDB – Kit de herramientas: 699 dólares (demo gratuita)

Es importante mencionar que la aplicación no es costosa y, dependiendo de cómo vaya a usarla, puedes elegir entre una variedad de paquetes de licencias. Además de ser una gran utilidad para exportar buzones de correo, también es un conversor EDB a PST en tiempo real que funciona bastante bien. Adicionalmente, el software cuenta con soporte y garantía, por lo que es una de las mejores alternativas que actualmente existente en el mercado.