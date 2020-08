CEO de TikTok renuncia. Microsoft y Walmart, posibles compradores

La renuncia del CEO de TikTok en Estados Unidos, Kevin Mayer, fue una noticia sonada en los medios, a tan solo cuatro meses de estar en el cargo. Esto se debe a las presiones hechas por el gobierno de Estados Unidos pero también a que su rol ya no sería efectivo en el caso de venderse la app.

Mayer declaró que su rol no tendría mucho sentido con la adquisición, al estar limitado en las funciones que podría ejercer, motivo por el cual anunció su renuncia en un correo dirigido a sus empleados y publicado en Pandaily.

El ahora Ex-CEO ni siquiera estuvo presente en las pláticas con los postulantes Microsoft y Oracle. Sabía que si se quedaba iba a estar sujeto a las órdenes de su nuevo “dueño”, quitándole la autonomía de poder decidir a nivel mundial, además de no querer perjudicar a ByteDance, una empresa en donde buscaba ocupar un lugar predominante, más que ser el CEO de TikTok. Esto quedó confirmado por el CEO de ByteDance, Zhang Yiming, quien declaró que el trabajo de Mayer estaría significativamente afectado a nivel mundial, estando en Estados Unidos.

Mientras se concreta la venta, Vanessa Pappas es el nuevo CEO interno de TikTok, en donde ha trabajado desde 2018 con diferentes roles y tiene el conocimiento que le dió trabajar por siete años en YouTube, por lo que está familiarizada con las plataformas en línea de video y redes sociales, a diferencia de Mayer, quien se dedicaba a que las diferentes áreas en Disney sean exitosas. De esta forma ella podrá realizar la transición con el comprador, aunque se desconoce si se va a mantener en el puesto. Si Microsoft compra TikTok es probable, a diferencia de Oracle, quien suele cambiar a los directivos.

Gran sorpresa fue conocer que Walmart se unió a Microsoft para la compra de TikTok. Un movimiento interesante si se toma en cuenta que la empresa sabe que la app tiene un enorme potencial de ventas en e-commerce, que además le ayudaría a poder estar al mismo nivel que Amazon y expandir su negocio incluso en la parte de publicidad. De esta forma se cumpliría con las exigencias gubernamentales sin afectar a los usuarios.

Se espera que la próxima semana se anuncie la venta de TikTok, en donde no habrá un tercer interesado. Se sabe de forma no oficial, que hasta ahora no se ha tomado la decisión final. Se habla que la venta estaría entre los 20 y 30 mil millones de dólares.

Con información de Pandaily y CNBC