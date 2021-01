No le dio permiso a la app para que los use con fines publicitarios

Como se sabe, para usar las redes sociales hay una edad límite y hacer uso de la app implica que se aceptan los términos y condiciones. En Europa hay reglas muy estrictas respecto a la protección de los datos en menores. Es por eso que un menor de 12 años demandó a TikTok en Londres.

La demanda fue hecha de forma anónima, para evitar que la niña reciba represalias no solo por parte de otros menores, sino también por influencers.

La demanda no establece si dichas violaciones igual aplican a otros usuarios menores de edad o solo es con este caso. La persona reclama la violación de sus derechos de privacidad y de similares, por lo que busca una solución.

En Europa desde junio se creó regulaciones para la protección de los datos, lo que podría abrirse una investigación respecto a los procesos y prácticas de TikTok, la cual estaría muy seguida en Estados Unidos.

Al respecto, TikTok indicó que la privacidad y seguridad son sus prioridades, teniendo políticas robustas, procesos y tecnologías para proteger a todos los usuarios y sobre todo a los más jóvenes. Sin embargo no queda claro cual es la violación en si, tal vez no se ha hecho pública para no eliminar evidencia. Solo el tiempo indicará si hubo o no violación de las mismas.

TikTok sigue siendo la app más descargada en la App Store y en la Play Store, con dos mil millones de descargas y 800 millones de usuarios activos.

Con información de Bloomberg