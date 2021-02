TikTok en Android TV no está disponible en todos los países

Una de las plataformas sociales más populares sin duda es TikTok, la cual es usada por millones de personas alrededor del mundo y que gracias a su formato de videos cortos acompañados de música ha logrado cautivar tanto a adolescentes como adultos.

Ahora, la aplicación ha dejado los dispositivos móviles para dar el salto a otras plataformas como lo son los televisores inteligentes. Se ha oficializado la llegada de TikTok a Android TV, por lo que ya está disponible para su descarga en Google Play Store.

La app funciona muy parecido a la aplicación que podemos encontrar en los smartphones. Los videos se muestran en un feed en el que puedes pasar para ver más contenido. Como es evidente, los videos son cortos y se muestran en modo vertical, quizás esto afecte a muchas personas, pero habrá otras que les guste la idea.

TikTok en Android TV no está disponible en todos los países, al menos no por ahora. Se reporta que en Estados Unidos no es posible instalar la app, pero en Francia y Alemania si se puede. Los dispositivos compatibles son aquellos fabricados por Sony Hisense, TCL, Skyworth, Sharp, Philips, Xiaomi, Panasonic y Toshiba.

Con información de Wired