Oracle estaría en pláticas para adquirir TikTok

Al parecer el anuncio del aumento del plazo para adquirir TikTok fue una buena noticia, ya que ha salido otro interesado en adquirirlo. Oracle ha anunciado que intentará comprar la app.

Hasta ahora se desconoce los avances con Microsoft pero se rumorea que la empresa no se decide si comprar una parte o toda la empresa. Twitter no ha dicho si siguen las negociaciones o ya no, por lo cual es un buen momento para que Oracle entre en juego.

Larry Ellison, CEO de Oracle, ha tenido pláticas preliminares con ByteDance y está considerando seriamente adquirir la red social en sus ubicaciones de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Oracle tiene posibilidades financieras de comprar sin problema TikTok, aunque no se conoce el precio de venta, pero seguramente será muy elevado. La empresa tiene el beneficio de que el CEO es muy amigo de Trump, lo que le podría beneficiar de alguna manera.

Por ahora el anuncio de su compra solo ha hecho que la app se siga consolidando a nivel mundial, como la más descargada hasta julio con más de 65 millones, un aumento del 21.4% respecto a 2019, donde Estados Unidos es el mercado que tiene el mayor porcentaje, del 9.7%.

Con información de reuters