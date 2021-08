Los usuarios que usamos con frecuencia aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp muchas veces nos encontramos con un dilema cuando queremos transferir información, mensajes y datos desde un teléfono a otro con sistemas operativos diferentes. Afortunadamente existen herramientas que nos facilitan dicho trabajo, y aquí te diremos cómo pasar las conversaciones de WhatsApp de un móvil a otro usando UltFone.

Este programa también sirve para poder recuperar mensajes de WhatsApp sin copia de seguridad, por lo que estamos ante de una de las herramientas más robustas que actualmente podemos encontrar en el mercado, ya que todo el proceso de migración de mensajes se hará de manera rápida y sencilla, a solo un clic de distancia. Esto significa que no hay que preocuparnos de que todos nuestros chats e historial se pierdan cuando obtengamos un nuevo teléfono inteligente.

UltFone, la mejor herramienta para pasar WhatsApp de iPhone a Android

UltFone WhatsApp Transfer nos permite transferir mensajes y archivos adjuntos de WhatsApp, incluidos imágenes, documentos y videos, de Android a iPhone, y viceversa, así como entre teléfonos con el mismo sistema operativo. Así mismo, puedes realizar una copia de seguridad de los chats de un iPhone de forma fácil. No hay duda de que el programa de UltFone supera a la mayoría de las soluciones oficiales debido a que ofrece un enfoque más rápido para realizar copias de seguridad de los mensajes de WhatsApp sin límites, siendo muy útil y funcional para incluso restaurar las copias de seguridad de la aplicación de mensajería en iPhone, iPad o Android.

Usar UltFone para migrar mensajes de WhatsApp es una experiencia agradable, ya que todo el proceso se realiza de manera estable y fluida, para ello solo hay que conectar el dispositivo iOS o Android de destino y seleccionar un archivo de copia de seguridad, mensaje, video o documento. Una vez se haya elegido el mensaje deseado, en ese momento, los datos de WhatsApp se restaurarán en el nuevo dispositivo de manera sencilla.

¿Cómo pasar el historial de WhatsApp de Android a iPhone?

Seguramente te estarás preguntando cómo transferir WhatsApp de Android a iPhone, pues bien, hay algunos pasos sencillos para hacer una copia de seguridad y pasar tu historial de chat en pocos pasos. Lo primero que debes de hacer es descargar UltFone WhatsApp Transfer en tu computadora, después abrir el programa seguir los siguientes pasos:

Seleccionar ‘WhatsApp Transfer’ en el menú. Conectar ambos teléfonos al ordenador y hacer clic en ‘Transferir’. Aceptar y estar de acuerdo con la transferencia, ya que los datos se sobrescribirán en el nuevo teléfono. El programa mostrará que los datos del teléfono antiguo se están copiando.

Ahora, en este paso, se te pedirá que verifiques tu cuenta de WhatsApp, por lo que debes asegurarte de haber iniciado sesión en WhatsApp en el nuevo teléfono. Una vez iniciado sesión en la aplicación de mensajería, UltFone WhatsApp Transfer comenzará a generar los datos a restaurar. En este punto la transferencia comenzará, y es importante no desconectar los teléfonos mientras el programa está en funcionamiento. Ahora solo tendrás que ser paciente y esperar a que la transferencia de complete.

¿Por qué usar UltFone WhatsApp Transfer?

Es importante mencionar que con UltFone no será necesario preocuparse de que los chats se pierdan cuando se obtenga un nuevo teléfono, esa es una de las ventajas más importantes del programa. Se trata de un servicio de copia de seguridad robusto, pero al mismo simple y fácil de usar para mantener los historiales de aplicaciones de chat. Desde esta solución puedes transferir fácilmente el historial a tu nuevo smartphone sin perder absolutamente nada, todo se mantendrá intacto.

Por su puesto, el software migrará todo el contenido que se incluye imágenes, audio, video, archivos adjuntos y cualquier otra cosa incluida dentro de un historial de chat. También es posible pasar los estados enviados, entregados y leídos de los mensajes, así como también todo el historial de mensajes que hayamos enviado en los grupos de WhatApp. Funciona tanto con Windows como con Mac, por lo que solo debes descargar la aplicación que más se adapte a tus necesidades.

Hay muchas opciones en el mercado que hacen la migración de chats de WhatsApp de un teléfono antiguo a uno nuevo, pero la mayoría no ofrece las mismas funciones que podemos encontrar en la solución de Ultfone. Al usar este programa he encontrado y me he sorprendido de que no solo sirve para la migración de chats de WhatsApp, sino también funciona con otras aplicaciones de mensajería como WeChat, Viber, Kik y LINE, en todos los casos puedes hacer copias de seguridad, restaurar y transferir desde todas estas apps.

Así mismo, este programa es diferente y único en su tipo, quizás una de las mejores diferencias con respecto a otras opciones es el hecho de que no se requiere un restablecimiento de fábrica para restaurar completamente una copia de seguridad anterior. Tampoco es necesario desinstalar nada, es solo cuestión de elegir que copia de seguridad hay que restaurar y esperar a que el software lo haga todo con un solo clic. De esta manera, ya no tendrás que preocuparte de mover tus datos entre teléfonos con diferente sistema operativo, sobre todo mensajes y contenido multimedia de WhatsApp.