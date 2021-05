Mucho se había rumoreado sobre la posible versión de pago de Twitter, la cual se decía que iba a incluir funciones exclusivas que no se encontrarían en la versión normal de la red social. Ahora, nos llegan nuevas noticas sobre esta suscripción de pago.

Jane Manchun Wong ha compartido detalles sobre lo que Twitter está explorando. El servicio de suscripción de la red social podría llamarse Twitter Blue, y su costo sería de 2.99 dólares mensuales, alrededor de 70 pesos mexicanos.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:

Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH

Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021