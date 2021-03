Twitter estará implementando nuevas funciones a su plataforma a lo largo de los próximos meses. Ya se había dado a conocer que la red social está trabajando en la posibilidad de mostrar imágenes “sin recortes” en el timeline de los usuarios, y ahora la empresa ha confirmado una función que seguramente será de mucha utilidad para todos.

Se ha confirmado que Twitter está trabajando en una función denominada “deshacer tweet”, en el cual los usuarios podrán cancelar la publicación de un tweet, aunque este ya se haya publicado. Sin embargo, esta característica podría ser exclusiva para su servicio de suscripción en la que la compañía está trabajando.

Starting today on iOS, we’re testing a way to watch YouTube videos directly in your Home timeline, without leaving the conversation on Twitter. pic.twitter.com/V4qzMJMEBs

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 18, 2021