La última ofensiva de Twitter para tratar de erradicar la desinformación en su plataforma se presentó en modo de advertencia que aparece en cada tweet sospechoso. Los usuarios podrían ver una advertencia cuando intentaban retuitear un tweet que previamente se había marcado con información potencialmente engañosa.

Ahora, la red social mostrará otra advertencia a todos los usuarios cuando intenten dar “Me gusta” a un tweet que ha sido etiquetado como engañoso. La compañía ha buscado por todas las formas posibles eliminar las fake news, así como las cuentas ofensivas, para ello está trabajando en implementar nuevas medidas para acabar con ello.

Giving context on why a labeled Tweet is misleading under our election, COVID-19, and synthetic and manipulated media rules is vital.

These prompts helped decrease Quote Tweets of misleading information by 29% so we’re expanding them to show when you tap to like a labeled Tweet. pic.twitter.com/WTK164nMfZ

— Twitter Support (@TwitterSupport) November 23, 2020