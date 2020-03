Twitter para Android agrega múltiples listas deslizables

Twitter para Android se ha actualizado con una importante mejora, se trata de las listas deslizables que se pueden personalizar. Esta función finalmente está disponible para dispositivos Android, recordemos que en iOS estaba lista desde hace meses.

Las listas ahora se pueden utilizar para desplazarse rápidamente entre diferentes grupos de cuentas que previamente has organizado en tus listas. Por supuesto, es una forma más conveniente de acceder a las listas y leer tus temas favoritos.

On Android? Now you can pin Lists to swipe over to them from your Home tab too!

We’re rolling this out starting today. https://t.co/jbLZpi4joG

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 3, 2020