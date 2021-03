Twitter no para de estar añadiendo funciones para ofrecer una mejor plataforma a sus millones de usuarios. Recientemente se confirmó que, próximamente, mostrarán imágenes o fotos “sin recorte” en el timeline, así como también una opción de poder deshacer tuits, una opción que estaría dedicada para cuentas de pago o cuentas empresariales.

Ahora, se reporta que la compañía podría añadir reacciones al más puro estilo de Facebook o LinkedIn. Según Techcrunch, la red social ha estado encuestando a los usuarios a lo largo de las últimas semanas sobre esta posibilidad.

Per this survey I just took, Twitter is considering adding emoji reaction sets and downvoting. I think either of those might be what forces me off this site. pic.twitter.com/uEgtmrSk7F

— john d moore (@jdm0079) March 18, 2021