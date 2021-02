Uber anunció el inicio de la integración tecnológica de Cornershop en su plataforma, la cual estará disponible para el 100% de los usuarios en el transcurso de las siguientes semanas. La popular aplicación para la compra y entrega de comestibles y productos de tiendas especializadas también ha anunciado que cambia su nombre y logo a “Cornershop by Uber” en todos los mercados en los que su servicio está disponible, a nivel global.

Esta integración sucede después de que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el pasado diciembre, aprobara la adquisición mayoritaria de Cornershop México por parte de Uber. Así la plataforma expande su estrategia como intermediario en la compra y entrega de supermercado y tiendas especializadas a los millones de usuarios de Uber y Uber Eats en México.

Cornershop ha operado en México desde 2015 y trabaja con la gran mayoría de supermercados como Chedraui, HEB, City Market, Costco y Soriana, así como con tiendas especializadas que ofrecen una gran selección de productos que ya conocen y disfrutan, incluyendo artículos de belleza, farmacia, mascotas, de uso doméstico y mucho más. Estos comercios también estarán disponibles a través de las aplicaciones de Uber y Uber Eats en Ciudad de México, Monterrey, Querétaro, Chihuahua, Guadalajara, Cancún, Puebla, Mérida, Toluca, León, Aguascalientes y San Luis Potosí, con miras a expandirse durante este año.

Los usuarios podrán sincronizar sus aplicaciones de Uber y Cornershop by Uber para empezar a hacer pedidos y recibir entregas, regularmente en un tiempo estimado de solo 60 minutos. Si el consumidor ya tiene la aplicación de Cornershop by Uber, podrá optar por continuar usando esa aplicación, o por crear una cuenta en la app de Uber y sincronizarla con Cornershop. De lo contrario, cuando ambas aplicaciones ya están disponibles en el teléfono del usuario, la cuenta podrá asociarse directamente con Cornershop by Uber a través de la pestaña “Súper” en Uber y Uber Eats, sin la necesidad de volver a añadir información personal y datos bancarios.