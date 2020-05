Uber no aumentará sus tarifas por el 16% de IVA a servicios digitales

Con la aprobación del nuevo impuesto al valor agregado por servicios digitales en México, todas las empresas como Netflix, Amazon Prime Video, Xbox Live, PSN, Cabify, DiDi, Uber, entre otros, se verán obligados a pagar el 16% de IVA a partir del 1 de junio de 2020.

Debido a este aumento las empresas de servicios digitales aumentarán sus tarifas por lo que el usuario final será el que tendrá que absorber dicho gasto, lo que se traduce en una muy mala noticia para todos. No obstante, en el caso de Uber, este no aumentará sus tarifas en México, por lo que los usuarios no pagarán dicho aumento.

Sin embargo, los que tendrán que absorber dicho gasto serán los socios conductores. De acuerdo con El Financiero, los socios conductores estarán sujetos al pago del impuesto al IVA sobre la tasa de servicio, con un valor variable desde 0.16% y hasta 6.8% de la tarifa de cada viaje realizado a través de la aplicación de Uber.

Al día de hoy todos los conductores de Uber pagan dos impuestos, el ISR y el IVA sobre los ingresos que obtienen, pues son prestadores de servicios, ahora, con este aumento, tendrán que pagar otro 16% de IVA por el impuesto a servicios digitales.

Con información de Xataka México