WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos a partir de 2020

Conforme WhatsApp se va actualizando y agregando nuevas funciones y características, por desgracia los teléfonos viejos ya no serán compatibles con dichas funciones debido a que el hardware ya no es compatible con la aplicación y no podrán ejecutar los recursos necesarios.

De esta manera, a partir de mañana y hasta febrero la aplicación WhatsApp dejará de ofrecer soporte en algunos teléfonos que fueron anunciados hace algunos años. De esta manera, lo mejor será cambiar de teléfono por uno más reciente o que todavía tenga soporte para la app de mensajería.

A través de un comunicado, la empresa confirmó que la plataforma de mensajería instantánea únicamente se ejecutará en dispositivos con Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich o versiones superiores.

El soporte limitado continuará para aquellos teléfonos que ejecuten Android 2.3.7 y versiones anteriores hasta el 1 de febrero de 2020. Por el contrario, en dispositivos de Apple, todo iPhone con iOS 8 o versiones anteriores tendrán soporte hasta el 1 de febrero.

Después de esta fecha, muchos teléfonos que hoy en día siguen en funcionamiento como el Galaxy S o el iPhone 4, ya no podrán hacer uso de WhatsApp, así que lo recomendable es que compres un nuevo teléfono si quieres seguir en contacto mediante esta aplicación.

Con información de 9to5Google