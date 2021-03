Si WhatsApp es tu mensajero predeterminado no tienes más remedio que aceptar los términos

A medida que nos acercamos al 15 de mayo, fecha límite en la que los usuarios deben aceptar los nuevos términos de privacidad de WhatsApp, de lo contrario, la plataforma te impedirá enviar o recibir mensajes. Esto significa que forzosamente deberás aceptar los términos si quieres seguir usando el mensajero.

Varios usuarios han reportado la aparición de un mensaje emergente tanto en la versión de escritorio como en la aplicación móvil de WhatsApp con la siguiente leyenda: “Por favor acepte estas actualizaciones para seguir usando WhatsApp”.

Si bien de no aceptar las condiciones del servicio tu cuenta no se eliminará, si se irán perdiendo funciones básicas que impedirá el correcto funcionamiento de la aplicación y se restablecerán hasta que no aceptes el nuevo aviso de privacidad.

Se ha confirmado que, durante un corto periodo de tiempo, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer o enviar mensajes desde la aplicación. De esta manera, si WhatsApp es tu mensajero predeterminado no tienes más remedio que aceptar los términos de privacidad o buscar otras alternativas.

Con información de Express