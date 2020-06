WhatsApp habilita el envío y recibo de dinero en Brasil

Buenas noticias para los usuarios de Brasil. A partir de hoy, todas las personas del país carioca finalmente podrán enviar y recibir dinero de forma segura a través de los chats con amigos, familiares y empresas en WhatsApp. Una función que ya estaba disponible en algunos países y que ahora llega a la nación sudamericana.

A través de un comunicado de prensa, WhatsApp afirma que la función está impulsada por Facebook Pay. De está manera, todos los usuarios podrán enviar dinero a sus familiares o a la gente con cuentas de negocios. Dicha función debería facilitar que las pequeñas empresas reciban pagos fácilmente.

WhatsApp users in Brazil can now send money to friends and family or pay a business right from your chat ??? pic.twitter.com/BwrcCq9CJW

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) June 15, 2020