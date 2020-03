WhatsApp restringe la duración de los videos

Todas las redes sociales y servicios de mensajería, están siendo usado más de lo habitual al tener tiempo de sobra, es por eso que los programas de streaming han limitado su calidad, pero ahora es WhatsApp quien pone un tope a la duración de los videos.

Para lograr que la app funcione sin problemas, en el modo de “estado” se ha restringido la duración de los videos en algunos países en forma temporal. Por ahora este mensajero es el más popular y en épocas de congestionamiento suele presentar fallos, ante la demanda generada por la gente en cuarentena.

NOTE: it is a temporary decision.

The full functionality will be restored in future. https://t.co/KZFhj5OMtZ

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 28, 2020