WhatsApp Pay se presentó en 2018 como un medio para que los usuarios pudieran enviar y recibir dinero desde la aplicación fácilmente, un servicio impulsado por UPI en la India, pero que solo estaba disponible para un limitado número de usuarios, un millón para ser exactos.

Ahora, la compañía ha anunciado que este sistema se ha ampliado a 100 millones de usuarios, pero sigue siendo una funcionalidad exclusiva para la India. Según reportes oficiales, Meta se vio obligada a realizar un despliegue a gran escala cuando los reguladores indios pidieron que la app cumpliera con las pautas de almacenamiento de datos del Banco de la Reserva de la India.

Ante esta situación, WhatsApp recibió la autorización de la Corporación Nacional de Pagos de la India (NPCI) para implementar WhatsApp Pay de manera gradual, comenzando con 20 millones de usuarios, lo que elevó la cifra a 40 millones de usuario, aunque ahora la compañía de mensajería instantánea ha recibido otra aprobación para expandir aún más su función.

Esta semana la NPCU confirmó que ha autorizado a WhatsApp para que implemente su sistema de pagos a 60 millones de usuarios adicionales, con lo que ahora llegará a 100 millones. WhatsApp Pay es un servicio que se ejecuta en unified payments interface (UPI), el mismo protocolo que impulsa otros métodos de pagos seguros como PhonePe o el mismo Google Pay.

El sistema de pagos móviles de WhatsApp no es una función exclusiva de la India, sino también está presente en Brasil a través de Facebook Pay y en los Estados Unidos, donde los usuarios pueden recibir y enviar dinero desde la billetera Novi. Todavía no hay noticias si se extenderá a más países, pero por el momento parece ser que no será así.