Desde hace varias semanas se ha venido rumoreando sobre la posibilidad de migrar chats en WhatsApp entre varios dispositivos. Ahora, han surgido nuevos detalles de cómo la plataforma de mensajería podría mejorar aún más esta característica.

Según WABetaInfo, informa que el servicio pronto podría permitir a los usuarios transferir chats a un número de teléfono diferente. Actualmente, si quieres restaurar una copia de seguridad de tus chats, tu teléfono debe de tener el mismo número y sistema operativo que tu dispositivo anterior.

Recordemos que la compañía lleva trabajando varios meses en la posibilidad de migrar chats. La migración de chats de Android a iOS ya está en pruebas, por lo que WhatsApp también puede estar buscando la manera de permitir a los usuarios mover sus mensajes y archivos multimedia a un nuevo número de teléfono.

Por otro lado, el filtrador Alessandro Paluzzi, asegura que Facebook pronto permitirá a los usuarios enviar códigos 2FA a cuentas de WhatsApp. Se han publicado capturas de pantalla que muestran en acción esta función.

#Instagram is working on the possibility of receiving authentication codes (2FA) on #WhatsApp ? pic.twitter.com/OeNwHZRArm

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 22, 2021