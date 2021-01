El descontento de los usuarios ante los cambios en las políticas de uso en WhatsApp ha provocado que millones usen otra alternativa y aunque Facebook se ha encargado de desmentir el acceso a los contenidos privados, la gente no está contenta, por lo que han decidido que hasta el 15 de mayo se van aplicar.

Cuando Facebook dio a conocer sus planes de monetizar WhatsApp y hacerlo compatible con su mensajero e Iinstagram la gente no dijo nada, aún sabiendo que implicaba compartir datos o tal vez desconociendolo. Fue hasta que el popular mensajero dio a conocer sus políticas para obtener información que permite incluir publicidad (supuestamente en cuentas empresariales pero apareciendo para todos los usuarios) y cuando aclaró los datos que se compartirían, cuando la gente se enteró con exactitud y se alarmó, aunque siguen usando Instagram y Facebook, donde como sabemos, hace rato tienen los mismos y más datos para vender y anunciar productos.

WhatsApp se ha estado dedicando a desmentir la desinformación que ha aparecido acerca de la forma en que maneja la privacidad y seguridad, asegurando que no va a cambiar la forma en que se manejan los datods y que la información recabada será para ayudar a las personas con los negocios, aunque esta función no es hasta ahora parte del usuario regular. Uno de los éxitos de WhatsApp ha sido precisamente mantenerse “gratis” y sin publicidad”, pero como sabemos, Facebook siempre ha querido monetizar la app y cuando lo compró indicó que buscarían la forma de hacerlo y no los va a detener lo que piensen las personas…o no por ahora.

Los cambios solo aplican cuando el usuario se comunica con una cuenta empresarial, tipo Burguer King, como ejemplo. Los 50 millones de cuentas de negocios existentes tendrán acceso a tu número telefónico, el nombre de tu dispositivo, ubicación, datos de transferencia, interacciones con el producto y datos de identificación. Esto servirá para crear anuncios personalizados para ofrecer los productos que mejor vayan con el gusto del cliente, tal como lo hace en Facebook e Instagram (donde nadie se queja por las mismas acciones). Al final la mejora de esa publicidad también se aplicará en esas redes, ayudando a ofrecer información de los pagos por los productos o servicios adquiridos desde WhatsApp, como cuando se compre de forma directa, tal como lo muestra la siguiente imagen.

WhatsApp seguirá manejando con la misma seguridad las conversaciones privadas, ya sea de forma individual o grupal, sin compartir los datos con ninguna otra app y no accede a datos como chats privados, llamadas privadas, logs de mensajes o llamadas y la información de los contactos, ubicación e información de grupos. Así que aunque sea obligatorio aceptar la nueva política, si no se desea compartir datos con empresas de terceros, es mejor no contactar a las empresas que ofrezcan que tienen un número con WhatsApp.

Recuerden que cualquier producto o servicio, si se ofrece gratis y sin publicidad, de algún lado están obteniendo provecho.

Con información de Blog de WhatsApp