Meta continúa añadiendo nuevas funciones y características a WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo. Ahora ha sumado “Enlaces de llamadas”, que brinda una nueva forma de unirse a una llamada.

Esta característica permitirá a los usuarios enviar un enlace para iniciar una llamada de audio o video o unirse a una que ya está en curso, todo de manera fácil y sencilla. Por supuesto, sólo será necesario hacer clic en el enlace y automáticamente serás redirigido a la llamada, esto es esencial si no queremos compartir nuestro número de teléfono con gente que no conocemos o que no forma parte de nuestra lista de contactos.

Call Links o Enlaces de llamadas comenzará a implementarse a lo largo de los próximos días, ya que es una función que se está desplegando de manera escalonada en todo el mundo, así que unos usuarios podrían tener la nueva función antes que otros.

Meta no confirmó si está función estará disponible para Android y iOS o para ambos, tampoco se compartieron detalles de cómo se usa la función.

Mark Zuckerberg confirmó que esta característica es una de las muchas novedades en las que están trabajando. El CEO de la red social dio a conocer que comenzarán a probar videollamadas encriptadas con hasta 32 usuarios. Call Links ofrecerá una manera más sencilla de unirse a las llamadas o videollamadas como ya lo hacen otros servicios como Microsoft Teams, Zoom o Google Meet.