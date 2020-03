YouTube desmonetiza videos que hablan del Covid-19

Existen muchas causas por las cuales YouTube puede quitar la publicidad de un video sin previo aviso. En este caso subir un video relacionado con covid-19 es causa de desmonetización.

A partir del 11 de febrero, en el canal Creator Insider dijo que el coronavirus era un tema sensible. A los 4:30 minutos de los seis que dura el video, Tom Leung de la plataforma, confirmó que todos los videos que hablen de tema serán desmonetizados hasta otro aviso.

La idea es proteger a los socios comerciales que compran publicidad en la misma. Claro que igual lo hacen para evitar malinformación del tema.

Los creadores de contenido, que no están nada contentos con esta medida, emplean palabras sustitutas para referirse a la misma, como una forma de no ser castigados económicamente, ya que algunos quieren enviar información útil, sobre todos los que son enfocados a la salud, si bien algunos no les importa que sus videos no les generen ingresos, con tal de informar a su audiencia.

Al parecer hablar de China o algo relacionado de forma indirecta, también es motivo para desmonetizar a los videos. Se desconoce si lo mismo aplica para adsense pero en caso de ser así y vean que ya no demos a conocer contenido relacionado, ya sabrán el motivo.