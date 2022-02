Desde noviembre del año pasado Google estaba trabajando en un nuevo diseño en la interfaz de usuario de YouTube para dispositivos móviles, pero solo era una prueba que estaba limitada a unos pocos usuarios.

Esta prueba interna estrenaba una nueva interfaz dentro de la aplicación para Android en donde se sumaba un renovado diseño a los botones de me gusta o no me gusta, ver comentarios, agregar un video a la lista de reproducción y compartir un video. Ahora, tras meses de pruebas la compañía ha comenzado a lanzar oficialmente el nuevo diseño a todos los usuarios, una actualización que se lanza del lado del servidor, por lo que no hay que actualizar nada ni descargar una nueva versión desde Play Store.

No hay ninguna duda de que el nuevo diseño en la interfaz de reproducción de YouTube es significativo, pues da un paso importante a la usabilidad en comparación con el diseño anterior. La opción ‘Más videos’ ahora se encuentra en la esquina inferior derecha del reproductor.

También es posible salir del reproductor de pantalla completa con un gesto de deslizar hacía abajo y para entrar a la descripción de un video solo se debe hacer clic en el título.

Cabe señalar que los cambios únicamente están limitados al reproductor de pantalla completa en horizontal y no aplica cuando se reproducen videos verticalmente. La nueva interfaz muestra al usuario las opciones importantes en lugar de ocultarlas y facilita el acceso a los comentarios. Este cambio en la interfaz de YouTube ya está disponible para Android, y pronto lo estará también para dispositivos iOS.