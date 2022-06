Zoom presentó la última evolución de su plataforma de comunicaciones con la presentación de Zoom One, una nueva oferta que reúne chat, teléfono, reuniones, pizarra y más en paquetes seguros y escalables. Además, Zoom también lanzó una nueva función de subtítulos traducidos y en varios idiomas.

Al reunir chat, teléfono, reuniones, pizarra y más en una sola oferta, la compañía puede ofrecer a los clientes soluciones que son fáciles de administrar, para que puedan concentrarse en los problemas comerciales que más importan.

A medida que la plataforma Zoom ha evolucionado de una aplicación para reuniones a una plataforma de comunicaciones integral, quedó claro que la introducción de un nuevo paquete como Zoom One era el siguiente paso en la evolución de la empresa. Diseñado específicamente para trabajar en conjunto, la experiencia intuitiva de Zoom One ofrece a los clientes la posibilidad de elegir entre ofertas de seis niveles según sus necesidades comerciales.

Zoom One Basic ofrece Zoom Meetings de 40 minutos gratis para hasta 100 asistentes, Zoom Chat persistente para mensajes de equipo, Zoom Whiteboard limitado para trabajo sincrónico y asincrónico, y transcripción en tiempo real.

ofrece Zoom Meetings de 40 minutos gratis para hasta 100 asistentes, Zoom Chat persistente para mensajes de equipo, Zoom Whiteboard limitado para trabajo sincrónico y asincrónico, y transcripción en tiempo real. Zoom One Pro proporciona todo lo que ofrece Zoom One Basic sin límites de tiempo de reunión, además de grabación en la nube.

proporciona todo lo que ofrece Zoom One Basic sin límites de tiempo de reunión, además de grabación en la nube. Zoom One Business ofrece todo lo que ofrece Zoom One Pro, además de Zoom Meetings para hasta 300 asistentes y Zoom Whiteboards ilimitados.

ofrece todo lo que ofrece Zoom One Pro, además de Zoom Meetings para hasta 300 asistentes y Zoom Whiteboards ilimitados. Zoom One Business Plus ofrece todo lo que ofrece Zoom One Business, además de Zoom Phone Pro con llamadas regionales ilimitadas y la nueva función de traducción de Zoom.

ofrece todo lo que ofrece Zoom One Business, además de Zoom Phone Pro con llamadas regionales ilimitadas y la nueva función de traducción de Zoom. Zoom One Enterprise y Zoom One Enterprise Plus brindan todo lo que ofrece Zoom One Business con mayor capacidad para reuniones y funciones adicionales, como Zoom Webinars, para ayudar a las empresas modernas a escalar. Zoom One Enterprise Plus también incluye Zoom Phone Pro con llamadas regionales ilimitadas.

Lanzado primero en los paquetes Zoom One Business Plus y Zoom One Enterprise Plus, los subtítulos traducidos de Zoom permitirán a los usuarios ver los subtítulos traducidos al idioma de su elección. En el lanzamiento, las traducciones estarán disponibles entre inglés y 10 idiomas adicionales, o desde cualquiera de los 10 idiomas al inglés.

La capacidad de traducir directamente hacia y desde el inglés se conoce como traducción bidireccional. Los subtítulos traducidos se muestran en la parte inferior de la pantalla durante una reunión de Zoom. Las traducciones bidireccionales están disponibles en los siguientes idiomas: chino (simplificado), holandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, ruso, español y ucraniano.

Para acceder a la función de subtítulos traducidos, los clientes de Zoom One deben actualizar a los paquetes Zoom One Business Plus (en los países correspondientes) o Zoom One Enterprise Plus.