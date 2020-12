Nadie puede negar que 2020 y a raíz de la pandemia, Zoom se consolidó como la app de videoconferencias favorita, por encima de otras opciones, a pesar de que no era el área educativa uno de sus mercados cautivos. Pero no ofrece todas las herramientas.. al menos no por ahora porque al parecer planea competir con Microsoft.

Como se sabe, es necesario de usos de Apps creadas externamente para proyectar contenidos en Zoom, como Office y calendarios, herramientas de Microsoft. Es por eso que para no necesitar de las mismas, crearía sus propias soluciones, como cliente de correo electrónico, accesible desde web, el cual se empezaría a probar el próximo año. Se desconoce los avances pero se habla del desarrollo de una app de tipo calendario.

La competencia de Zoom por lo general de tipo empresarial, tiene soluciones que incluyen suites ofimáticas, creadas por Microsoft, como lo son Office 365 y ni qué es decir de Google Workspace. Ambas ofrecen calendario, correo electrónico y conferencias, por lo que Zoom buscaría tener los mismos productos.

Otro dato que se encontró es que la empresa, está buscando empleos, en donde personas sepan agregar características del chat, y que se pueda integrar a otras apps como Asana y Dropbox…aunque puede que esperen a que pase la pandemia para ver si es siempre o no necesario ofrecerlos. Tal vez por eso Zoom no quiso hacer declaraciones al respecto.

