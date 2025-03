¿120 horas de trabajo a la semana? Esta es la extrema visión laboral de Elon Musk

No importa cuánto ames tu trabajo, pocas cosas se comparan con la alegría de un viernes por la tarde y la promesa de un fin de semana relajante y divertido. Sin embargo, parece que Elon Musk está decidido a eliminar cualquier rastro de normalidad y felicidad en la vida de las personas, declarando su rechazo por los fines de semana.

Recientemente, Musk publicó en X que los empleados de DOGE trabajan 120 horas a la semana, lo que implica que no tienen tiempo libre los sábados y domingos. Además, criticó las semanas laborales de 40 horas, que son el estándar en la mayoría de los trabajos.

En su publicación, Musk afirmó: “DOGE trabaja 120 horas a la semana. Nuestros oponentes burocráticos trabajan optimistamente 40 horas. Por eso están perdiendo tan rápido”. Sin embargo, esta propuesta ha generado un fuerte rechazo.

Tradicionalmente, cuando se habla de cambios en las jornadas laborales, se promueven semanas de cinco días en el caso de México o bien de cuatro días como se ha hecho tendencia en los últimos meses, no de siete.

Aunque esta opción no es perfecta, un estudio de Gallup en 2022 reveló que el agotamiento es más común en semanas de cuatro días, posiblemente porque se debe completar la misma cantidad de trabajo en menos tiempo. Aun así, muchos preferirían tener un día libre adicional y concentrar su energía en los otros cuatro días.

DOGE is working 120 hour a week. Our bureaucratic opponents optimistically work 40 hours a week. That is why they are losing so fast. https://t.co/dXtrL5rj1K

— Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2025