Los nuevos refrigeradores Samsung Family Hub mostrarán publicidad en la pantalla

Samsung comenzó a implementar una actualización en sus refrigeradores que muestra anuncios en la pantalla, sin importar si los usuarios lo desean o no.

Tras dudas iniciales, la compañía confirmó que esta función forma parte de un programa piloto en ciertos modelos Family Hub vendidos en Estados Unidos.

Confirmación oficial y contexto del programa piloto

Samsung indicó que esta iniciativa es un piloto para ofrecer promociones y anuncios personalizados en ciertos modelos Family Hub en el mercado estadounidense.

La actualización se realiza “over-the-network” (por la red) e incluye nuevos términos de servicio y avisos de privacidad. Los anuncios aparecen en la pantalla de portada (Cover Screen) del refrigerador cuando está inactiva, adaptándose al nivel de personalización del usuario.

Los anuncios se muestran solo en ciertos temas de la Cover Screen, específicamente en los modos Clima, Color y Tablero Diario.

En cambio, no aparecen cuando la pantalla está en modo Arte o mostrando álbumes de fotos, lo que permite cierta reducción en la exposición publicitaria. Además, los usuarios pueden cerrar anuncios específicos para que no se vuelvan a mostrar durante la campaña.

Limitaciones y reacciones de los usuarios

Aún no está claro qué modelos exactos están afectados, pero la línea Family Hub en EE. UU. tiene precios que van desde $1,800 hasta los $3,500 USD.

La opción para desactivar completamente los anuncios no está disponible, lo que ha generado cierta insatisfacción. Desconectar el refrigerador de internet podría evitar la publicidad, pero simultáneamente se pierden funciones inteligentes valiosas que justifican el costo.

Impacto en la experiencia de uso

Esta medida abre un debate sobre el lugar de la publicidad en productos inteligentes del hogar, especialmente en dispositivos de alto costo.

Algunos consideran esta invasión molesta y contraproducente, mientras que Samsung la presenta como un esfuerzo para mejorar el “valor diario” que proporcionan sus electrodomésticos.

El futuro de esta iniciativa dependerá de la recepción del público y de si se expande a más modelos o regiones.

Fuente: AndroidAuthority