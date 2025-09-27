Fundación Gates reclama a gobiernos los recortes de presupuesto en salud

La Fundación Gates anunció una donación de $912 millones de dólares al Fondo Global para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria.

Bill Gates hizo este llamado en un evento en Nueva York para que los gobiernos reviertan los recortes en la financiación de la salud mundial.

Un llamado urgente ante recortes globales

Durante un evento de Reuters en Nueva York, Gates advirtió que el mundo enfrenta un momento crucial. Millones de niños podrían perder la vida si la financiación destinada a la salud global se reduce drásticamente.

El compromiso de la Fundación coincide con la donación hecha en 2022, última vez que el Fondo Global recaudó fondos para su ciclo presupuestario trianual.

El cofundador de Microsoft señaló la grave situación en zonas como el norte de Nigeria, donde un niño tiene un 15% de probabilidad de morir antes de los cinco años si no se toman medidas.

Recalcó la necesidad de que los gobiernos sean parte activa en mejorar esta realidad y lamentó que él no pueda compensar los recortes gubernamentales con su donación.

Progreso y riesgos del financiamiento en salud

El Instituto para la Métrica y Evaluación en Salud reportó que la ayuda internacional para el desarrollo en salud cayó un 21% entre 2024 y 2025, situándose en su punto más bajo en 15 años.

Aunque organizaciones como el Fondo Global intentan recaudar fondos antes de que termine el año, la continuidad de esta tendencia pone en riesgo avances importantes como la reducción a la mitad de la mortalidad infantil desde el año 2000, que ha salvado 5 millones de vidas anuales.

Desafíos y oportunidades para salvar millones de vidas

Bill Gates destacó la oportunidad que aún existe para acabar con algunas de las enfermedades infantiles más letales si se mantiene el apoyo económico a instituciones clave como el Fondo Global y Gavi, la Alianza para las Vacunas.

Subrayó la importancia de priorizar la atención primaria y acelerar la implementación de innovaciones médicas, como el nuevo medicamento de acción prolongada para la prevención del VIH llamado lenacapavir.

El informe anual sobre el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible, generalmente presentado en este evento, se ha retrasado hasta diciembre en Abu Dhabi. Allí, según la Fundación Gates, habrá una visión más clara sobre el futuro de la financiación para la salud mundial.

Fuente: Reuters