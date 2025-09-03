Líderes mundiales llegarán a El Salvador para la conferencia “Bitcoin Histórico”

El Salvador será sede del evento “Bitcoin Histórico”, la primera conferencia de Bitcoin respaldada por un gobierno, los días 12 y 13 de noviembre.

Este encuentro, impulsado por la Oficina Nacional de Bitcoin, se celebrará en el centro histórico de San Salvador, con el Palacio Nacional como escenario principal y conferencias transmitidas al público en la Plaza Gerardo Barrios.

Un encuentro pionero para Bitcoin

“Bitcoin Histórico” marca un precedente como foro institucional para dialogar sobre el futuro de las criptomonedas.

Entre los ponentes destacan el empresario mexicano Ricardo Salinas, el escritor Jeff Booth, y figuras como Max Keiser, Stacy Herbery y Jack Mallers. Otros participantes confirmados incluyen Pierre Rochard, Jimmy Song y Darin Feinstein, expertos y referentes del ámbito internacional.

Los paneles y talleres abordarán el papel de Bitcoin en el sistema financiero global. Hay especial enfoque en temas de libertad financiera, regulación, energías renovables, infraestructura y la evolución cultural que impulsa el uso de criptoactivos.

Las entradas generales tendrán un costo de $350 USD, mientras que el acceso VIP (Genesis Crown Pass) asciende a $2,100 USD y brinda espacios de networking exclusivos.

Medidas de seguridad ante la computación cuántica

El anuncio del evento coincide con la decisión de El Salvador de distribuir sus reservas, equivalentes a 6,284 BTC, en 14 diferentes billeteras, en vez de concentrarlas en una sola dirección.

Autoridades locales consideran que esta acción busca robustecer la protección ante nuevos retos tecnológicos, como el crecimiento de la computación cuántica, y fortalecer la transparencia gracias a un tablero público que registra los movimientos en tiempo real.

El Salvador y la institucionalización de Bitcoin

Desde 2021, El Salvador es pionero en la adopción legal de Bitcoin, lo que ha generado debates internacionales sobre riesgos, volatilidad y estabilidad económica.

A pesar de las advertencias del FMI sobre el impacto en sectores financieros, el gobierno persiste en su apuesta, intentando atraer inversión extranjera y consolidar la imagen del país como espacio de innovación.

Analistas señalan que esta conferencia es parte de una estrategia para legitimar el uso de Bitcoin a nivel institucional y proyectar a El Salvador como referente para otras naciones en desarrollo.

Expectativas de la comunidad internacional

El evento “Bitcoin Histórico” será seguido de cerca por la comunidad cripto internacional, atentos al mensaje que lanza sobre el uso potencial de Bitcoin para diversificar la economía y reducir la dependencia frente al dólar.

Para Latinoamérica y México, la cita representa una oportunidad para debatir el impacto que la tecnología blockchain podría tener en políticas económicas futuras.

Fuente: Bitcoin Histórico