Comunidad

Líderes mundiales llegarán a El Salvador para la conferencia “Bitcoin Histórico”

hace 4 horas

El Salvador será sede del evento “Bitcoin Histórico”, la primera conferencia de Bitcoin respaldada por un gobierno, los días 12 y 13 de noviembre.

Este encuentro, impulsado por la Oficina Nacional de Bitcoin, se celebrará en el centro histórico de San Salvador, con el Palacio Nacional como escenario principal y conferencias transmitidas al público en la Plaza Gerardo Barrios.

Un encuentro pionero para Bitcoin

“Bitcoin Histórico” marca un precedente como foro institucional para dialogar sobre el futuro de las criptomonedas.

Entre los ponentes destacan el empresario mexicano Ricardo Salinas, el escritor Jeff Booth, y figuras como Max Keiser, Stacy Herbery y Jack Mallers. Otros participantes confirmados incluyen Pierre Rochard, Jimmy Song y Darin Feinstein, expertos y referentes del ámbito internacional.

Los paneles y talleres abordarán el papel de Bitcoin en el sistema financiero global. Hay especial enfoque en temas de libertad financiera, regulación, energías renovables, infraestructura y la evolución cultural que impulsa el uso de criptoactivos.

Las entradas generales tendrán un costo de $350 USD, mientras que el acceso VIP (Genesis Crown Pass) asciende a $2,100 USD y brinda espacios de networking exclusivos.

Medidas de seguridad ante la computación cuántica

El anuncio del evento coincide con la decisión de El Salvador de distribuir sus reservas, equivalentes a 6,284 BTC, en 14 diferentes billeteras, en vez de concentrarlas en una sola dirección.

Autoridades locales consideran que esta acción busca robustecer la protección ante nuevos retos tecnológicos, como el crecimiento de la computación cuántica, y fortalecer la transparencia gracias a un tablero público que registra los movimientos en tiempo real.

El Salvador y la institucionalización de Bitcoin

Desde 2021, El Salvador es pionero en la adopción legal de Bitcoin, lo que ha generado debates internacionales sobre riesgos, volatilidad y estabilidad económica.

A pesar de las advertencias del FMI sobre el impacto en sectores financieros, el gobierno persiste en su apuesta, intentando atraer inversión extranjera y consolidar la imagen del país como espacio de innovación.

Analistas señalan que esta conferencia es parte de una estrategia para legitimar el uso de Bitcoin a nivel institucional y proyectar a El Salvador como referente para otras naciones en desarrollo.

Expectativas de la comunidad internacional

El evento “Bitcoin Histórico” será seguido de cerca por la comunidad cripto internacional, atentos al mensaje que lanza sobre el uso potencial de Bitcoin para diversificar la economía y reducir la dependencia frente al dólar.

Para Latinoamérica y México, la cita representa una oportunidad para debatir el impacto que la tecnología blockchain podría tener en políticas económicas futuras.

Fuente: Bitcoin Histórico

Etiquetas
hace 4 horas

Artículos relacionados

Alexa suma funciones educativas para el regreso a clases

hace 2 días

Scooters y bicicletas eléctricas en CDMX deberán portar placas y licencia con nueva Ley de Movilidad

hace 2 días

La Suprema Corte Alemana cuestiona la legalidad de los bloqueadores de anuncios

hace 3 días

Smartphones, tablets y laptops, el gasto tecnológico para este regreso a clases en México

hace 3 días
Back to top button
PasionMóvil
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible.

La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudarnos a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Nunca almacenamos información personal.

Tienes toda la información sobre privacidad, derechos legales y cookies en nuestra página de privacidad y cookies.

Adblock Detectado

Por favor desactiva tu Adblock para poder navegar en nuestro sitio web