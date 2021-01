En cuanto al contenido especifico de las patentes vendidas no hay ninguna información

Después de haber experimentado una pérdida de mercado en los últimos años y que ha marcado la muerte definitiva en el segmento de los teléfonos inteligentes, BlackBerry ahora ha vendido 90 de sus patentes al fabricante chino Huawei.

Según informes de medios canadienses, la empresa BlackBerry vendió patentes clave de tecnología de teléfonos inteligentes a Huawei. De acuerdo con información de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, la titularidad de estas patentes se transfirió a Huawei el 23 de diciembre de 2020.

En cuanto al contenido especifico de las patentes vendidas no hay ninguna información. Sin embargo, se cree que todas las patentes adquiridas por la empresa china no están relacionadas con los smartphones, ya que TCL continúa controlando el negocio y no las daría a una empresa que también compite en el mismo mercado.

Lo más probable es que estas patentes sean de aquellas esferas que no son controlados o utilizadas por ninguno de los adquirientes de BlackBerry. La unidad de negocio BlackBerry Technology Solutions ha estado haciendo todo lo posible para autorizar o vender sus 38.000 patentes, incluidas patentes de QNX, Certicom, Paratek, entre otras.

Con información de The Globe and Mail