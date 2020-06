Así será ir de compras en los tiempos del Covid-19

En todo México existen diferentes semáforos, para indicar el nivel de contagios. Por ahora la mitad está en color rojo “riesgo máximo” o naranja “riesgo alto”. Esto implica que mientras en algunos estados y municipios ya se ha abierto los comercios no esenciales con restricciones, en otros no lo están. Algunos de estos están ubicados en Centros Comerciales, por lo que permanecen abiertos..el gran cambio se verá en los malls cuando los semáforos pasen entre los colores naranja, amarillo y verde. Un ejemplo de cómo se está realizando el regreso a la nueva normalidad, se da en Guadalajara.

Si bien en dicha ciudad se está en color naranja, allá ya se han dado los lineamientos para abrir los centros comerciales, a diferencia de Mérida, ya que aquí algunas plazas no cuentan con el permiso en la Ola 1 y otras sufrieron daños durante la tormenta tropical Cristóbal.

Esta medida se dan a conocer para reactivar la economía y la gente realice “compras indispensables”, como algunos electrónicos que se venden en Radioshack pero que solo se pueden comprar en internet aunque con entrega en la tienda con entrega en auto y eso es mejor que esperar el envío desde otra ciudad o por las paqueterías que siguen atrasadas entre tanto pedido, porque no había dicha opción de ir a recoger el producto o más bien, no les era permitido.

En Guadalajara se dice en papel, por parte del presidente de la Cámara de Comercio dedicha ciudad, que se invitará a las personas a retirarse si se les ve paseando, cuando en primer lugar, no debe acudir una familia excepto que fuesen a comer. Esperemos que esta medida se implante a nivel nacional pero que sea realmente efectiva, porque luego surgen las ” Lady Pizza”.

Todos los comercios de México están obligados a cumplir con protocolos sanitarios. En el caso de Mérida, tiene que estar dados de alto en una página proporcionada por el gobierno con los requerimientos, los cuales no todos los negocios pueden cumplir, debido a la carencia de ingresos si es que no cerraron (como el hermoso Hotel Presidente Intercontinental que quebró). Aunque hay inspectores para vigilar, hay negocios como Cklass, que no cumplen con lineamientos de sana distancia en los clientes en la parte externa de la tienda y al parecer los trabajadores no les importa ver que se respeten. Esto “se comprende”, ya que algunos de ellos no usan los cubrebocas ni en la tienda, ya que cualquier transeúnte los puede ver entrar y salir de la tienda de esta forma y así se trasladan en sus vehículos (es obligatorio el uso de cubrebocas en el estado).

En Guadalajara solo dos personas por familia pueden acceder a los centros comerciales, ya sea caminando o desde vehículo. No se pueden usar bancas ni estar en áreas de espera (al igual que en los restaurantes donde solo por reserva pueden asistir). En los locales solo una persona puede acudir. Las tiendas de ropa, zapatos, accesorios solo podrán funcionar a nivel nacional, de lunes a viernes (Cklass no cumple con esto tampoco porque los empleados van los fines de semana, aunque siempre asistieron en la cuarentena a pesar de ser negocio no esencial).

Algunas tienda ancla, como Sansborns y Liverpool ya dieron a conocer sus lineamientos de acceso. Tanto en Guadalajara como en Mérida, ya han abierto. Esta cadena de tiendas departamentales tomará las siguientes medidas:

Cada día, las tiendas serán sanitizadas a profundidad previo a su apertura, por una empresa certificada por la Secretaría de Salud y COFEPRIS.

Adquisición de equipo profesional para la sanitización continua de las instalaciones.

Puertas exclusivas para entradas y salidas, a fin de controlar el flujo de clientes.

Señalización en el piso que marca una distancia segura entre clientes.

Señalización que incentiva las medidas de higiene de todos los visitantes.

Alcohol en gel disponible en entradas, cajas, probadores, baños, áreas comunes y de alimentos.

Incremento en la frecuencia de limpieza en superficies de contacto.

La mercancía cuenta con mayor separación.

Sanitización constante de prendas.

Las áreas de juegos infantiles estarán temporalmente fuera de servicio.

El servicio de concierge atenderá las dudas sobre los protocolos.

Los clientes, colaboradores y toda persona que visiten las tiendas, seguirán las siguientes medidas:

Uso de cubrebocas durante la estancia. Los colaboradores de óptica, cosméticos y áreas de alimentos portarán caretas.

Respetar los señalamientos de sana distancia.

Aplicar alcohol en gel y lavarse las manos de manera frecuente.

Procurar hacer pagos con tarjeta y disminuir en la medida de lo posible el uso de efectivo.

Elevador preferente para mujeres embarazadas, carriolas y sillas de ruedas.

Dejar 3 escalones de distancia entre un visitante y otro en las escaleras eléctricas.

Evitar en la medida de lo posible sentarse en los muebles de exhibición.

Los canales digitales como Liverpool.com.mx y la app Liverpool Pocket, siguen disponibles y Click & Collect reanuda su servicio en cada unidad, conforme vayan abriendo las tiendas, para comprar por internet y recoger tu pedido en el almacén. Los módulos de crédito en tienda estarán disponibles para apoya con cualquier tema relacionado con tu tarjeta.

En Costco se solicita a los socios mantener al menos 1.5 metros de distancia entre cada persona y uso obligatorio de cubrebocas, se colocaron acrílicos en todas las áreas que requieren contacto con los empleados. Hay límite de compra en ciertos artículos para garantizar que los socios (uno por membresía) puedan adquirir la mercancía que necesitan. Hay limitaciones en disponibilidad del menú, el cual es solo para llevar y en los departamentos de Ayuda Auditiva, Óptica, Foto Revelado y Joyería.

Finalmente algunas de las grandes marcas de la cadenas de restaurantes han dado un giro de 180 grados, siendo uno de los sectores económicos más afectados, a pesar de tener que implementar el servicio en entrega a domicilio cuando no se podía el de ir a recogerlo. Entre esas está Alsea, la dueña de marcas como Domino´s Pizza, Starbucks, Vips, Burger King, Italianni’s, Chili’s, El Portón, P. F. Chang’s, The Cheesecake Factory, Corazón de Barro y La Casa del Comal.

En estos establecimientos se ha capacitado a sus colaboradores, para implementar protocolos de higiene y seguridad sanitaria para proteger y cuidar a sus clientes, en espacios sanitizados y desinfectados, para lo cual se aplicarán nuevas tecnologías y prácticas adicionales de higiene y seguridad alimentaria que cumplen con los más altos estándares sanitarios, nacionales e internacionales en la industria, como lo son las siguientes medidas:

Colaboradores:

Se les pedirá a los colaboradores que, si ellos o algún familiar con el que viven se siente mal o tiene algún síntoma de enfermedad, no salgan de sus casas y no se presenten a trabajar, brindándoles toda la orientación necesaria para monitorear la evolución de su estado de salud.

Diariamente a cada uno de los colaboradores: Se les tomará la temperatura Desinfectarán su calzado con tapetes de sanitización Lavarán sus manos con mayor frecuencia , usarán cubrebocas y careta Cambiarán su ropa de calle por su uniforme limpio, y no podrán usar maquillaje, joyería, barba, bigote o uñas largas

Para mantener una sana distancia, se han colocado señalamientos en piso de áreas de trabajo, además de regular sus horarios de descanso y comida.

de áreas de trabajo, además de regular sus horarios de descanso y comida. Todos deberán respetar las medidas emitidas por la Secretaría de Salud, como: toser y estornudar cubriendo la boca y la nariz con el antebrazo, no saludar de mano, beso y abrazo.

Tiendas y restaurantes:

Previo a la reactivación de la industria, cada una de las unidades de Alsea ha sido sometida a un proceso exhaustivo de limpieza y desinfección , mismo que se repetirá diariamente.

, mismo que se repetirá diariamente. Todas las instalaciones tendrán marcado en sus pisos, distanciamiento social de 1.5 metros a través de ayudas visuales para la fácil identificación de los clientes. Lo mismo pasará con el acomodo de las mesas en cada establecimiento.

En los establecimientos donde aplique:

Las barras donde se realiza preparación de alimentos y bebidas no serán usadas para servicio a clientes.

para servicio a clientes. Los insumos y condimentos como azúcar, crema, salsa, etc. Serán servidas al momento y en porciones individuales , y se ofrecerán únicamente cuando el cliente así lo requiera.

, y se ofrecerán únicamente cuando el cliente así lo requiera. Únicamente se usarán servilletas de papel, mientras que el pan y tortillas se otorgarán a petición del cliente y se colocarán en platos de cerámica para asegurar su lavado.

y se colocarán en platos de cerámica para asegurar su lavado. Desde el momento en el que los insumos llegan a las unidades, y antes de ingresar a los almacenes, cámaras o zonas de preparación son sanitizados y desinfectados.

Los platillos serán cocinados a una temperatura de cocción normada para eliminar virus, parásitos y bacterias, incluyendo el Covid -19.

para eliminar virus, parásitos y bacterias, incluyendo el Covid -19. Los cubiertos, vasos y platos en los que se ingieren los alimentos se lavan en máquinas especiales con detergentes desinfectantes a una temperatura de 65-70°C.

Clientes

Los clientes deberán desinfectar sus manos usando el gel antibacterial que se encontrará en estaciones especiales.

que se encontrará en estaciones especiales. Los menús podrán ser descargados de manera digital a través de un código QR .

. Las áreas de juego estarán deshabilitadas y no serán puestas en función hasta que lo indiquen las autoridades.

y no serán puestas en función hasta que lo indiquen las autoridades. Si los clientes no pueden visitar los restaurantes, podrán pedir a domicilio desde la página web de su restaurante favorito para seguir disfrutando de sus platillos favoritos. También podrán ordenar vía telefónica en su establecimiento más cercano y pasar por sus alimentos, o en su aplicación de entrega a domicilio predilecta. Todos los alimentos se cocinarán con las mismas prácticas de higiene, seguridad y cariño de siempre .

desde la página web de su restaurante favorito para seguir disfrutando de sus platillos favoritos.

Cada una de estas medidas serán supervisadas diariamente por el gerente de cada tienda y registradas en una plataforma digital de autoevaluación.

No olvidemos a Cinépolis, que también ya dio a conocer las medidas que implementará.



Creas o no en el virus, es muy importante seguir todos los líneamientos y hacer de nuestra parte. Mientras mejor nos cuidamos, menos casos y esto ayudará a que algún día, que esperemos no sean tantos meses, recuperemos el estilo de vida que teníamos en cuanto a convivencia social, más no olvidar mantener la higiene, ya que no solo ayuda con este coronavirus, sino a evitar otras enfermedades respiratorias y que personas vulnerables de cualquier edad, permanezcan sanas.

Con información de zona Guadalajara, Costo y Liverpool