Control de ubicación en plan familiar de YouTube Premium será más estricto, siguiendo los pasos de Netflix

YouTube ha implementado cambios en la modalidad de su plan familiar para YouTube Premium, que ahora incluye un control más estricto sobre la ubicación de los usuarios inscritos.

Este ajuste es parte de una política similar a la que han adoptado otras plataformas de streaming como Netflix, con el objetivo de asegurar que todos los miembros del plan familiar vivan en el mismo domicilio.

Qué incluye el plan familiar de YouTube Premium

Por un precio mensual de $319 MXN, el plan familiar de YouTube Premium permite compartir beneficios con hasta cinco miembros más.

Entre las ventajas destacan la reproducción en segundo plano, la transmisión sin anuncios, la opción de saltar segmentos en los videos y la función de Descargas Inteligentes, que facilita el acceso a contenido sin conexión.

Restricción de residencia compartida

Aunque YouTube ya pedía como requisito que los miembros del plan familiar residieran en el mismo hogar que el administrador, hasta hace poco no se aplicaba de forma rigurosa.

Sin embargo, en recientes acciones, YouTube ha comenzado a identificar y notificar a los usuarios que no cumplen con esta condición, suspendiendo temporalmente su acceso a los beneficios de Premium.

La plataforma realiza una “verificación electrónica” cada 30 días para confirmar que todos los miembros del grupo familiar viven en la misma dirección que el administrador de la suscripción.

Cuando un usuario es detectado fuera de esta ubicación, se le informa que su membresía Premium será pausada en un plazo de 14 días, aunque seguirá formando parte del grupo y podrá usar YouTube con anuncios.

Opciones para mantener la membresía

Google ofrece la posibilidad de validar la elegibilidad para continuar con los beneficios del plan familiar a través de su foro de soporte.

Además, los cambios en la composición del grupo familiar solo pueden hacerse una vez al año, según declaró un portavoz de YouTube a CNET. Esto limita la flexibilidad para modificar la estructura del plan.

Hasta ahora, no son muchos los usuarios que han recibido notificaciones sobre la suspensión de su membresía por esta causa.

Sin embargo, YouTube podría endurecer estas restricciones próximamente, siguiendo la tendencia de otras plataformas que buscan controlar el uso compartido de contraseñas y la localización geográfica.