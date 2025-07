Elon Musk regresa a dormir en la oficina y a las jornadas de trabajo extremo

La figura de Elon Musk es casi sinónimo de una ética de trabajo llevada al extremo. El hombre más rico del mundo no es ajeno a las jornadas laborales maratónicas, y recientemente ha confirmado que está de vuelta en ese ruedo.

A través de una publicación en su red social, X, Musk anunció que ha retomado su rutina de trabajar los siete días de la semana, entrando en lo que él mismo denomina “modo guerra”.

“De vuelta a trabajar 7 días a la semana y a dormir en la oficina si mis hijos pequeños no están”, escribió Musk.

Su mensaje iba acompañado de un video antiguo donde se le describe como un “CEO en tiempos de guerra” (Wartime CEO), un término que él mismo acuñó para describir periodos de concentración absoluta y esfuerzo ininterrumpido en momentos críticos para sus empresas.

Lo curioso de su anuncio es que el video que compartió muestra el alto costo personal de dichos horarios. En el clip, que data de una época turbulenta en la que Tesla estuvo al borde del colapso, un Musk visiblemente afectado reflexiona sobre el impacto de su rutina.

“Nadie debería dedicar tantas horas al trabajo. No es bueno. Es muy doloroso. Me duele el cerebro y el corazón“, confiesa en la grabación, dejando ver la dualidad de su exigente filosofía.

Back to working 7 days a week and sleeping in the office if my little kids are away https://t.co/77cc6sRCFZ

— Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2025